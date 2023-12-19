مسؤول في حركة "أنصار الله" الحوثية: حتى لو نجحت أمريكا بحشد العالم فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، أنه رغم التهديدات الأمريكية فإن "العمليات العسكرية" في البحر الاحمر "لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

وقال البخيتي عبر منصة "إكس"، "حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

إقرأ المزيد

وأضاف في المنشور: "حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وأردف بالقول "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا، ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية "حارس الازدهار" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".

حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات.



حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض كما أمرنا الله سبحانه… — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 19, 2023

المصدر: RT