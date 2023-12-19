مراسلة RT: سماع دوي انفجار في سماء حيفا دون انطلاق صفارات الإنذار (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء، إن دوي انفجار سمع في حيفا شمالي إسرائيل، مشيرة إلى أن المعلومات تفيد بأن عملية اعتراض جسم مشبوه تمت دون تفعيل صفارات الإنذار.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه يتم التحقق من احتمالية اعتراض جسم مشبوه في أجواء حيفا.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، جسما تم اعتراضه بأنظمة دفاع جوية في سماء حيفا.

انفجار في سماء خليج حيفا 🇱🇧🇵🇸 pic.twitter.com/hsOa6PFoOA — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 19, 2023

היירוט בשמי חיפה pic.twitter.com/tLBMveR4Tf — חדשות המוקד (@hamoked_il) December 19, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية