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مراسلة RT: سماع دوي انفجار في سماء حيفا دون انطلاق صفارات الإنذار (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: سماع دوي انفجار في سماء حيفا دون انطلاق صفارات الإنذار (فيديو)
RT
سماع دوي انفجار في سماء حيفا دون انطلاق صفارات الإنذار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmqt

قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء، إن دوي انفجار سمع في حيفا شمالي إسرائيل، مشيرة إلى أن المعلومات تفيد بأن عملية اعتراض جسم مشبوه تمت دون تفعيل صفارات الإنذار.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه يتم التحقق من احتمالية اعتراض جسم مشبوه في أجواء حيفا.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، جسما تم اعتراضه بأنظمة دفاع جوية في سماء حيفا.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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