الخارجية الروسية تشير إلى مسار بحري آمن لمن يخشى عبور البحر الأحمر

قال نيكولاي كورشونوف، سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن الطريق البحري الشمالي يمكن أن يضمن الملاحة الآمنة للسفن التجارية التي تخشى عبور البحر الأحمر.

ويشار إلى أن شركات الملاحة العالمية، تعلن الواحدة تلو الأخرى عن تعليق الشحن عبر البحر الأحمر وسط تهديدات من الحوثيين اليمنيين بمهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، وقد تم بالفعل الإبلاغ عن عدة هجمات على السفن في المنطقة.

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وجرى اتخاذ مثل هذا القرار من قبل شركة BP البريطانية، وCMA CGM الفرنسية، وHapag-Lloyd الألمانية، وناقلة الحاويات السويسرية Mediterranean Shipping Company (MSC)، والشركة الدنماركية A.P. Moller-Maersk.

وأوضح الدبلوماسي االروسي: "نعم، من حيث المبدأ، يمكن السماح بذلك، بشرط استيفاء متطلبات القانون القطبي وأحكام الوثائق ذات الصلة بالتنظيم الروسي للمرور على طول الطريق البحري الشمالي".

وفي أعقاب التقارير عن تعرض سفن تجارية لهجمات في منطقة البحر الأحمر، قامت المؤسسات العاملة في سوق التأمين البحري في لندن بتوسيع المنطقة عالية المخاطر لتشمل البحر الأحمر.

وبسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات، قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة عشرة في المئة، وظلت تبقى فوق 400 دولار لكل ألف متر مكعب، أما أسعار النفط فزادت بنسبة 3.5% – وتجاوزت أسعار خام برنت 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 ديسمبر.

ويربط الطريق البحري الشمالي، الذي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة آلاف ميل بحري (5556 كيلومترا)، بحر بارنتس ومضيق بيرينغ. وهذا هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.

المصدر: نوفوستي