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هجوم جديد جنوب البحر الأحمر

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هجوم جديد جنوب البحر الأحمر
AFP
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كشف مسؤولون أمريكيون اليوم الاثنين أن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

وأبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن ثلاثة حوادث منفصلة قبالة سواحل اليمن في مضيق باب المندب.

وقع الحادث الأول المبلغ عنه على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا في اليمن.

وفي وقت لاحق من الصباح، تم الإبلاغ عن حادث ثان في المياه على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب المخا، وفقا لـUKMTO. وتجري السلطات التحقيق في الحادث المبلغ عنه، ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.

وتم الإبلاغ عن حادث ثالث في وقت لاحق من اليوم على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرق المخا، ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.

ونصحت UKMTO السفن في المنطقة بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

المصدر: "رويترز" + RT

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