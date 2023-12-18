هجوم جديد جنوب البحر الأحمر
كشف مسؤولون أمريكيون اليوم الاثنين أن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف المسؤولون أن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.
وأبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن ثلاثة حوادث منفصلة قبالة سواحل اليمن في مضيق باب المندب.
وقع الحادث الأول المبلغ عنه على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا في اليمن.
وفي وقت لاحق من الصباح، تم الإبلاغ عن حادث ثان في المياه على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب المخا، وفقا لـUKMTO. وتجري السلطات التحقيق في الحادث المبلغ عنه، ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.
UKMTO WARNING 014/DEC/2023— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 18, 2023
Category: Incident #MaritimeSecurity#Marsechttps://t.co/a6eYax4Zi0pic.twitter.com/h7Fw2SGfPr
وتم الإبلاغ عن حادث ثالث في وقت لاحق من اليوم على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرق المخا، ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث.
ونصحت UKMTO السفن في المنطقة بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
المصدر: "رويترز" + RT