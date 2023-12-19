المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 71% من سكان غزة يعانون من الجوع

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع.

وأفاد المرصد في دراسة بأن 98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، و64% يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

وذكر أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميا في قطاع غزة.

ودعا إلى "تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة"، مشيرا إلى "تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة "هآرتس" بشأن جرائم إعدام ميداني نفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبا".

وذكر أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.

المصدر: RT