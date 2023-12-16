المرصد الأورومتوسطي يدعو لفتح تحقيق دولي في قيام الجيش الإسرائيلي بدفن مصابين وأصحاء أحياء في غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام الجيش الإسرائيلي بدفن مصابين وفلسطينيين غير مصابين وهم أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.

وقال المرصد في بيان إن "مستشفى كمال عدوان شهد انتهاكات فظيعة استهدفت المرضى والنازحين والطواقم الطبية خلال 9 أيام من حصاره من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف قسم الولادة وقتل سيدتين وطفليهما وبتر أقدام سيدة ثالثة".

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وأورد المركز أنه وثق "وفاة مسن نتيجة الجوع والعطش داخل المستشفى ووفاة آخر بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية تجاهه أحد كلابها".

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكثر من مرة لفتح تحقيق دولي عاجل في ما وصفه بـ"جرائم مروعة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بما فيها عمليات الإعدام الميداني والتعذيب".

يذكر أن وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم السبت، أن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات بمستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء، حيث أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك داخل مستشفيي كمال عدوان والعودة.

وتابعت الوزارة أن "مشهد الرعب نفسه يتكرر في مستشفيي كمال عدوان والعودة حيث يستهدف الاحتلال كل من يتحرك فيهما".

وأضافت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان، حيث أنه ما زال يستهدف كل من يتحرك فيه، ويقمع الطواقم الطبية ويذلهم.

المصدر: RT