عنصر الدفاع المدني في رفح ينهار باكيا بعد اكتشافه مقتل شقيقه في قصف إسرائيلي (فيديو)

تفاجأ أحد رجال الدفاع المدني بمدينة رفح الفلسطينية أثناء توجهه لنجدة سكان أحد المباني المتعرضة للقصف الإسرائيلي بأن المبنى هو منزل شقيقه الذي وجد قتيلا تحت الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو أحد عناصر الدفاع المدني، في مدينة رفح الفلسطينية عند وصوله مع فريق الإنقاذ لأحد المباني التي تم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي، حيث ظهرت عليه علامات التأثر الشديدة والبكاء، لمعرفته أن المبنى لشقيقه الذي قضى نحبه في هذا القصف.

وأكد عنصر الدفاع المدني أن المبنى مؤلف من 3 طوابق وكان يأوي أكثر من 30 شخصا، كلهم سكان مدنيون، مشيرا إلى أن غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال الرجل إن هذا الاستهداف "تسبب بقتل عشرات الأطفال حيث تم إخراج 15 جثة طفل حتى الآن من تحت الأنقاض، كما أصيب العشرات".

وأعلنت وزارة الصحة بغزّة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر:RT