"زعزعة التجارة العالمية".. 10 شركات عالمية تحول مسار سفنها عن البحر الأحمر.. تعرف عليها

أدت الهجمات المتصاعدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية ودفع الولايات المتحدة لتشكيل تحالف للتعامل مع هذا التهديد.

كما أجبرت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع شركة النفط الكبرى "بريتيش بتروليوم" وعددا كبير من شركات الشحن بما في ذلك "ميرسك" على تحويل مسار الشحنات التي تتم عادة عبر قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح ما تسبب في زيادة فترة الرحلة وتكبد تكاليف إضافية.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد هددت مرارا بمنع عبور سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، وذلك نصرة لقطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت جماعة "أنصار الله" العديد من السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما أثار الذعر لدى العديد من شركات الشحن ودفعتها لإعادة توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس.

إقرأ المزيد

وكمؤشر على أهمية الملاحة عبر قناة السويس فإن نحو 15% من حركة الشحن العالمية تمر عبر القناة.

وفيما يلي لائحة بالشركات التي علقت المرور عبر البحر الأحمر:

1. شركة الشحن البحري التايوانية "يانغ مينغ" أفادت بأنها ستحول مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

2. شركة "ولينيوس فيلهلمسن" البحرية تعلق رحلاتها بالبحر الأحمر.

3. علقت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" بشكل مؤقت عمليات العبور عبر البحر الأحمر.

وقال المدير التنفيذي للشركة لارش بارشتا إن "أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب آخذة في الارتفاع بشكل طبيعي، لكن مع إعادة توجيه السفن إلى مسار يمر حول إفريقيا، ستصبح إمدادات الشحن أقل لأن الشحنات تبحر لفترة أطول. وهذا من شأنه أن يضع الأسعار تحت ضغط صعودي قوي".

4. شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور" قالت إنها أعادت توجيه "بضع سفن" تحمل النفط الخام والغاز المسال بعيدا عن البحر الأحمر، ورفضت الشركة الإفصاح عن عدد هذه السفن.

5. شركة ناقلات النفط البلجيكية "يوروناف" أعلنت أنها ستتجنب البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

6. شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرغرين" قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

7. "سي إم إيه - سي جي إم" (cma cgm) الفرنسية

قالت مجموعة الشحن الفرنسية إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

8. ميرسك (maersk) الدنماركية

قالت الشركة إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر، وذلك في أعقاب "حادث وشيك" تعرضت له سفينتها.

9. شركة "هاباج لويد" (Hapag-Lloyd) الألمانية.

10. شركة "أورينت أوفرسيز كونتينر لاين" (هونغ كونغ).

أعلنت شركة الشحن البحري "أورينت أوفرسيز كونتينر لاين" (OOCL) عن وقفها الفوري لشحن البضائع الإسرائيلية، بكافة أنواعها، وفي كافة الوجهات، سواء كانت للتصدير أو للاستيراد.

المصدر: وكالات