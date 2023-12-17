شركة شحن بحري جديدة تعلن قطع تعاملاتها مع إسرائيل

أعلنت شركة الشحن البحري "أورينت اوفرسيز كونتينر لاين" (OOCL) اليوم عن وقفها الفوري لشحن البضائع الإسرائيلية، بكافة أنواعها، وفي كافة الوجهات، سواء كانت للتصدير أو للاستيراد.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ وعملت مع إسرائيل على مدى 25 عاما، في بيان: لأسباب تشغيلية، ستتوقف شركة (OOCL) عن استلام وتسليم البضائع من وإلى إسرائيل على الفور وحتى إشعار آخر.

ويأتي بيان الشركة على وقع تهديدات الحوثيين بمنع كافة السفن المتجهة الى اسرائيل عن طريق باب المندب التي يسيطر عليه اليمن.

ونفذ الحوثيون الشهر الماضي تهديداهم وتمكنوا من السيطرة واقتياد سفينة إسرائيلية، وعلى متنها بحارة من جنسيات مختلفة ولم يكن بينهم اسرائيليون.

في الأسبوع الماضي هاجم الحوثيون سفينة اخرى كانت تبحر تحت العلم النرويجي، وكانت في طريقها إلى إسرائيل لتفريغ شحنة نفطية.

إقرأ المزيد

وفي أعقاب هجمات الحوثيين اضطرت العديد من شركات الشحن لتغيير طرق الإبحار التي أصبحت أطول بكثير، وأعلى تكلفة، بالإضافة لارتفاع تكلفة التأمين.

وتتزايد المخاوف في إسرائيل من ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد وتنامي المخاطر.

المصدر: i24