شركة شحن بحرية جديدة تعلق رحلاتها عبر قناة السويس

ذكرت قناة CNBC التلفزيونية أن الشركة السويسرية للشحن البحري (MSC) أعلنت وقف حركة سفنها عبر قناة السويس، بعد هجوم الحوثيين على شركة نقل الحاويات ميرسك.

وقالت الشركة في بيان: بسبب الحادث الذي وقع وحفاظًا على حياة وسلامة البحارة، وإلى أن يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمنا، لن تعبر سفن MSC قناة السويس شرقا ولا غربا".

ويشار إلى أن الشركة الناقلة قامت بإعادة توجيه بعض مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح.

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وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن الهجوم على سفينة الحاويات "ميرسك" في مضيق باب المندب.

المصدر: RT