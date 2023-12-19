شركة "ولينيوس فيلهلمسن" البحرية تعلق رحلاتها بالبحر الأحمر

أعلنت مجموعة "ولينيوس فيلهلمسن" البحرية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تعليق جميع الرحلات بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر.

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يأتي ذلك، عقب إعلان الولايات المتحدة إطلاق عملية "حارس الازدهار" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تركز على "التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي زار إسرائيل أمس الاثنين، إن "الدول يجب أن تتحد معا لمواجهة التحدي الذي تمثله الجهة التي تطلق الصواريخ الباليستية والمسيرات على السفن التجارية".

وكانت شركات شحن عالمية عدة، بينها "إيفرغرين" التايوانية، "مايرسك" الدانماركية، "سي إم إيه" الفرنسية، "هاباغ لويد" الألمانية، و شركة "بريتش بتروليوم"، وغيرها أعلنت وقف نشاطها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأعلنت جماعة انصار الله الحوثية مرارا مسؤوليتها عن استهداف السفن، وقالت في بيانات لها، إنها ستستمر في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى "إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

المصدر: RT