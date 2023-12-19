مشاهد توثق تواجد مرتزقة أوكرانيين في صفوف القوات الإسرائيلية في غزة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتزقة أوكرانيين يحاربون في صفوف القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويظهر المقطع مجموعة من الجنود الأوكرانيين في أحد أحياء مدينة غزة مختبئين وراء أحد الجدران.

وفي وقت سابق، وصفت سفارة كييف لدى إسرائيل ما يجري من "حروب" في إسرائيل وأوكرانيا بالأيام الصعبة وذلك بالنسبة لأي شخص يتعين عليه التعامل مع "الإرهابيين".

وقالت السفارة الأوكرانية في بيان لها: "أيام صعبة لأي شخص يتعين عليه التعامل مع الإرهابيين".

وأردفت في بيانها: "نحن بحاجة إلى أن نقاتل معا أولئك الذين يعتقدون أن من المشروع إيذاء المدنيين الأبرياء. يجب أن نتحد ضد الإرهاب".

وفي تصريحات سابقة تندرج في نفس السياق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال إضاءة الشمعة الأولى لعيد "الحانوكا" اليهودي في مكتبه، يوم 7 ديسمبر الجاري، إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".

وفي مناسبات عدّة، دافع زيلينسكي عن هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مبرّرا ذلك بأنه "لا قواعد حيث يوجد الإرهابيون".

المصدر: RT