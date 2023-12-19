زيلينسكي: دول غربية باتت مترددة بين تقديم المساعدة لإسرائيل أو أوكرانيا بعد حرب غزة

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في الشرق الأوسط شتت تركيز العالم عن أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "الصراع في الشرق الأوسط له تأثير سيء للغاية على أوكرانيا ومساعداتها".

ووفقا له "الآن العديد من الدول الغربية مترددة لتقديم المساعدة لإسرائيل أو أوكرانيا"، وأضاف أنه كان مستعدا للذهاب إلى إسرائيل في بداية الصراع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن الولايات المتحدة تقترب بسرعة من فقدان القدرة على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "نحن نقترب بسرعة من استنفاد إمكانياتنا لمساعدة أوكرانيا في تلبية الاحتياجات العاجلة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة. كما أن عشرات المليارات الأخرى من الدولارات التي تريد أوكرانيا ضخها في اقتصادها سيكون محكوما عليها مسبقا باللا جدوى".

يذكر أن العديد من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد عارضوا مؤخرا الاستمرار في تقديم المساعدات المالية لكييف.

وأفصح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عدة مرات عن نيته ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بتمويل تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المصدر: RT