آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /19.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmi6
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- ضابط أمريكي عن الأوكرانيين: حتى لو قدمنا لهم المال الموعود فسيتصرفون كالحمقى
- مستخدمو الإنترنت لفون دير لاين: هل أنت عمياء؟ أم صماء؟
- رئيس التشيك عن أوكرانيا: العام المقبل سيكون مزعجا أكثر للغرب
- السفير الروسي لدى سويسرا: تحيز السلطات السويسرية واضح تجاه الناتو
- السفير الروسي: العلاقات بين سويسرا وروسيا لم تتحسن ولا تزال تتبع خطى الاتحاد الأوروبي
- استطلاع: معظم الرجال والنساء في أوكرانيا على استعداد للتخلي عن جنسيتهم للتخلص من التعبئة
- صحيفة أمريكية: صاروخ "الشهاب" الروسي يثير قلقا شديدا لدى الناتو
- قادة في الكونغرس يتحدثون عن تقدم في المحادثات حول التشريع بشأن مساعدة أوكرانيا وإسرائيل