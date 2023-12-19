زيلينسكي: هيئة الأركان العامة طلبت تعبئة نحو 500 ألف أوكراني
AP Efrem Lukatsky
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هيئة الأركان العامة طلبت منه تعبئة ما بين 450 و500 ألف شخص إضافيا.
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "قلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لتأييد هذا القرار".
وأشار إلى أن مثل هذه التعبئة ستكلف الميزانية الأوكرانية 500 مليار هريفنا أوكرانية (نحو 13 مليار دولار).
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 383 ألف عسكري بين قتيل وجريح منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، و159 ألفا منهم خلال الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني منذ يونيو الماضي.
المصدر: نوفوستي