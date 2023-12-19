"واشنطن بوست": زيلينسكي يواجه أسئلة صعبة بعد عودته إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيواجه أسئلة "غير سارة" وصعبة بعد رحلاته إلى الدول الغربية والهجوم المضاد الفاشل للقوات الأوكرانية.

وقالت الصحيفة: "بعد فشل محاولات دفع القوات الروسية للتراجع خلال هجوم مضاد.. يستعد زيلينسكي للإجابة عن الأسئلة الصعبة مساء الثلاثاء في مؤتمر صحفي في كييف مخصص لنتائج العام".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه سيتعين على زيلينسكي الإجابة ليس فقط عن الأسئلة حول الوضع في الجبهة، ولكن أيضا عن تعليق المساعدة من واشنطن وبروكسل، وكذلك التحدث علنا عن التوتر السياسي المتزايد داخل البلاد.

وفي وقت سابق، أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي عن ثقته في أن الولايات المتحدة على وشك التخلي عن أوكرانيا.

وأعلن منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعلن في نهاية ديسمبر الجاري عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستكون الأخيرة بسبب نفاد الأموال.

وأضاف أنه لن يكون لدى الولايات المتحدة المزيد من الموارد لدعم نظام كييف دون قرار الكونغرس حول تخصيص أموال إضافية.

وقال العقيد البحري الأمريكي هاري تاباخ، إن الأوكرانيين غير قادرين على إدارة الأموال من الولايات المتحدة بشكل صحيح لأنهم لا يعرفون حتى أساسيات الاستراتيجية.

وكانت روسيا قد أكدت مرات كثيرة، على أن المساعدات العسكرية الغربية لن تجلب الخير لأوكرانيا وفقط ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الأوكرانيين. وشددت موسكو دائما على أن عملية نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: RT