صرح الخبير الأمريكي إيليوت أكرمان بأن "الدول الغربية لم تنو تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لتحقيق النصر في نزاعها مع روسيا، لأنها مهتمة باستقرار موسكو".

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وكتب في مقالة لمجلة "Time": "على الأرجح لم تكن هناك نية لتقديم دعم حاسم (لأوكرانيا) على الإطلاق. إن مصالحنا الوطنية (الأمريكية) لا تتقاطع بشكل وثيق مع المصالح الأوكرانية".

وأشار أكرمان إلى أن الولايات المتحدة تهتم بالوضع المستقر في روسيا، ولذلك يعتمد البيت الأبيض في علاقاته مع أوكرانيا على سياسة "الموافقة البطيئة"، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بكميات كافية لمواصلة الأعمال القتالية لكن غير كافية لتحقيق النصر.

وخلص بالقول: "هذه هي استراتيجية "النعم" البطيء من جانب الولايات المتحدة وحلف الناتو".

وأعلن منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعلن في نهاية ديسمبر الجاري عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستكون الأخيرة بسبب استنفاد الأموال. وأضاف أنه لن يكون لدى الولايات المتحدة المزيد من الموارد لدعم نظام كييف دون قرار الكونغرس حول تخصيص أموال إضافية.

المصدر: نوفوستي