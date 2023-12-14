وصف زعيم حزب "الوطنيون" زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بأنها "كارثة"، مشيرا إلى أنه يتعين على فرنسا أيضا التوقف عن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فيليبو بصفحته الرسمية على موقع X، حيث كتب: "تستمر الكارثة بالنسبة لزيلينسكي، الذي يغادر الولايات المتحدة خالي الوفاض! صفر مساعدات مالية إضافية: الصنبور لم يعد يتدفق! انتهى!".

إقرأ المزيد

وأشار فيليبو أيضا إلى أنه ينبغي على فرنسا التوقف عن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا و"التخلي عن السياسة السخيفة والمدمرة والعدائية التي تتبعها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين!".

وكان فيليبو قد أكد في وقت سابق أن زيلينسكي قد "ارتكب خطأ فادحا" خلال زيارته للكونغرس، بقوله إن "أي ممثل عن الشعب الأمريكي يرفض التصويت لصالح خطة إنقاذ أوكرانيا البالغة قيمتها 61 مليار دولار هو (دمية لبوتين)"، وهو ما "عزز عزيمة نواب الشعب من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يريدون وقف أي مساعدة لأوكرانيا، وأضاع فرصة أخرى جيدة للبقاء صامتا!".

وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، 13 ديسمبر، إن رحلة زيلينسكي إلى واشنطن كانت فارغة، فيما فشل في إقناع السلطات الأمريكية بأن أوكرانيا أكثر أهمية من الولايات المتحدة.

وكان زيلينسكي قد زار الكونغرس الأمريكي للقاء أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وأجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: تاس