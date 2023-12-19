شويغو: الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل مابين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية

قال وزير الدفاع الروسي في اجتماع للوزارة حضره الرئيس بوتين شويغو إن الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل مابين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية.

شويغو: تم استئناف عمل السكك الحديدية إلى دونباس وإقامة ممر بري مع الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا.

شويغو: تحصل أوكرانيا على مساعدات وإمدادات من 15 دولة.

شويغو: كل الأموال التي تحصل عليها كييف هي قروض سيتعين عليها سدادها فيما بعد.

شويغو: مؤسسات المجمع الصناعي رفعت من جداول عملها وأصبحت تعمل على مدار الساعة.

شويغو: زاد إنتاج الدبابات بـ 5.6 ضعف، المدرعات بـ 3.6 ضعف، مدرعات نقل الجنود 3.5 ضعف، المسيرات 16.8 ضعف، الذخائر 17.5 ضعف.

شويغو: فقد نظام كييف في هجومه المضاد الذي بدأه في 4 يونيو الماضي 159 ألف عسكري، وتم إسقاط 121 طائرة، وتدمير 766 دبابة، بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".

شويغو: خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بلغت حوالي 383 ألف قتيل وجريح من العسكريين.

شويغو: تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من حقوق الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد عن 2000 كيلومتر، وعمق الألغام يصل إلى 600 متر.

شويغو: تم إعادة 3 مليون لاجئ لم يروا عائلاتهم منذ عام 2014 إلى المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا.

شويغو: عدد المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني انخفض بستة أضعاف.