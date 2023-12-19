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شويغو: الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل مابين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية

شويغو: الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل مابين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية

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شويغو: الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل مابين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية
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قال وزير الدفاع الروسي في اجتماع للوزارة حضره الرئيس بوتين شويغو إن الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل مابين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية.

شويغو: تم استئناف عمل السكك الحديدية إلى دونباس وإقامة ممر بري مع الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا.

شويغو: تحصل أوكرانيا على مساعدات وإمدادات من 15 دولة.

شويغو: كل الأموال التي تحصل عليها كييف هي قروض سيتعين عليها سدادها فيما بعد.

شويغو: مؤسسات المجمع الصناعي رفعت من جداول عملها وأصبحت تعمل على مدار الساعة.

شويغو: زاد إنتاج الدبابات بـ 5.6 ضعف، المدرعات بـ 3.6 ضعف، مدرعات نقل الجنود 3.5 ضعف، المسيرات 16.8 ضعف، الذخائر 17.5 ضعف.

شويغو: فقد نظام كييف في هجومه المضاد الذي بدأه في 4 يونيو الماضي 159 ألف عسكري، وتم إسقاط 121 طائرة، وتدمير 766 دبابة، بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".

شويغو: خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بلغت حوالي 383 ألف قتيل وجريح من العسكريين.

شويغو: تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من حقوق الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد عن 2000 كيلومتر، وعمق الألغام يصل إلى 600 متر.

شويغو: تم إعادة 3 مليون لاجئ لم يروا عائلاتهم منذ عام 2014 إلى المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا.

شويغو: عدد المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني انخفض بستة أضعاف.

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بوتين في اجتماع مجلس وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تمتلك المبادرة في العملية العسكرية في أوكرانيا