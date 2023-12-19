"نيويورك بوست": الهجوم الروسي على الجبهة سيشكل كارثة بالنسبة للغرب

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن أي هجوم يشنه الجيش الروسي على الجبهة في أوكرانيا سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للغرب.

وقالت الصحيفة: "الآن أصبح كل شيء أكثر خطورة. روسيا تتحرك بجدية.. في المرحلة المقبلة نجازف برؤية تحول في خط المواجهة لصالح موسكو. وهذا من شأنه أن يمثل بداية كارثة أخلاقية واستراتيجية".

وبحسب ما ذكرته "نيويورك بوست" فإن الغرب خذل أوكرانيا لأن حلفاء كييف لم يتمكنوا من توفير الأسلحة اللازمة، وفي الوقت نفسه، قد يتفاقم الوضع في البلاد في العام المقبل بسبب نجاحات روسيا على خط الجبهة.

واختتم المقال في الصحيفة متسائلا: "كيف وصلت إلى وجهة النظر هذه؟ لقد علقنا آمالنا على هجوم مضاد في الصيف".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 ديسمبر، إلى أن العدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تجاوزت 383 ألف عسكري بين قتيل وجريح.

هذا وأعرب الرئيس بوتين، خلال حفل توزيع جوائز أبطال روسيا، عن فخر البلاد والمواطنين الروس بجنودهم وأبطالهم الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا ثقته بتحقيق جميع الأهداف.

المصدر: RT