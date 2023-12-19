بوتين: روسيا فخورة بمقاتليها وأبطالها المشاركين في العملية الخاصة وسنحقق أهدافها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل توزيع جوائز أبطال روسيا، أن البلاد ومواطنيها فخورون بجنودهم وأبطالهم الذين يشاركون في العملية الخاصة، معربا عن ثقته بتحقيق جميع الأهداف.

وقال: "أنا أعرف الحالة المزاجية لجميع جنودنا وقادتنا. ولذلك أنا واثق من أننا سنحقق أهدافنا بالتأكيد. سنحمي شعبنا بشكل موثوق وسيادة وأمن وطننا. شكرا جزيلا لكم على خدمتكم العسكرية التي لا تشوبها شائبة، وعلى ولائكم للواجب العسكري".

وأضاف الرئيس الروسي: "بلدنا بأكمله، وجميع مواطنينا فخورون بكم ويؤمنون بكم. وعملكم في وضع قتالي صعب، وتغلبكم على التحديات الخطيرة".

كما أكد بوتين خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع الروسية أن "الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية".

وأوضح أن "الغرب يستمر في حربه الهجينة ضدنا، بالمستشارين والمعلومات والطائرات المسيرة والقنابل العنقودية، كما نشر الناتو عددا كبيرا من التشكيلات على حدودنا، جيشنا يستند إلى دعم واسع من قطاعات الشعب بكافة أطيافه.. ندافع حيثما يتوجب الدفاع، ونهاجم أينما كان ذلك ضروريا. لقد تحطمت أسطورة القوى الغربية التي لا تقهر، تمكن الجندي الروسي من تحطيم تلك الأسطورة".

وقال بوتين إن القوات الروسية لديها زمام المبادرة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يفعل في الأساس ما "يعتبره ضروريا، وما يريده، حيثما تكون هناك حاجة إليه".

وفي وقت سابق، أشار بوتين أيضا إلى أن السلام سيأتي بعد أن تحقق روسيا أهدافها كجزء من العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: RT