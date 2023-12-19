بوتين يذكر بأصل المشكلة في أوكرانيا

أعاد الرئيس الروسي التذكير بأصل المشكلة في أوكرانيا وأعاد إلى الأذهان في حديث أمام مجلس وزارة الدفاع الورسية اليوم محاولات الغرب للتفريق بين البلدين الشقيقين.

وقال بوتين:

بوتين: دائما ما كان التركيز حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي على أوكرانيا، استنادا إلى أسباب تاريخية، واستنادا إلى هجرة عدد من النازيين إلى كندا والولايات المتحدة، وعمل معهم عدد من المؤسسات والمعاهد.

بوتين: دائما ما كان التركيز حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي على أوكرانيا، استنادا إلى أسباب تاريخية، واستنادا إلى هجرة عدد من النازيين إلى كندا والولايات المتحدة، وعمل معهم عدد من المؤسسات والمعاهد. بوتين: الغرب كان دائما يظن أن تقسيم روسيا يعني عدم عودتها أبدا للمنافسة على الساحة العالمية.

بوتين: عمل الغرب على أوكرانيا بشكل خاص، بعد أن تناسى أن هؤلاء القوميين المتطرفين هم في واقع الأمر هم نازيون بالأساس مثل بانديرا.

بوتين: لقد حاولنا بكل جهودنا أجل إقامة علاقات طبيعية مع الجيران، وركزت روسيا على الجنوب الشرقي من أوكرانيا لأن لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم روسية، وركزنا على هذه الأجزاء، وكان لذلك توابع تتلخص في ضمان عدم نجاح المتطرفين في السيطرة على أي من تلك المناطق.

بوتين: وحينما جاء المتطرفون إلى السلطة، نسوا تلك الأجزاء من البلاد، ووقعت أوكرانيا تحت سيطرة التوجهات المتطرفة.

بوتين: لقد فهم المتطرفون أنهم عاجزون عن السيطرة على أوكرانيا من خلال الأدوات السياسية، فقاموا بالانقلاب استنادا إلى المتطرفين.

بوتين: حاولنا الاتفاق، وكنا مستعدين للإبقاء على سيادة أوكرانيا على دونباس مع الإبقاء على حقوق المواطنين هناك، إلا أنهم شنوا الحرب في 2014.

بوتين: كان علينا أن ندافع عن المواطنين، حتى لا يقوموا بقتلهم. أما الولايات المتحدة فكانت تشجع على السياسات العدوانية، واعترف الغرب بأنه لم يكن يعتزم الالتزام باتفاقيات مينسك.

بوتين: يقولون إن أوكرانيا لن تنضم إلى "الناتو" اليوم، من يضمن أنها لن تنضم إليه خلال عشرة أو خمسة عشرة عاما. وعدونا بعدم التحرك بوصة إلى الشرق من قبل ولم يلتزموا.

بوتين: الولايات المتحدة تقول إنه لو انتصرت روسيا فسوف تتحرك نحو دول "الناتو"، لا حاجة لنا لدول "الناتو"، إنما يقومون بذلك كي يدفعون تلك الدول لدفع مزيد من الأموال.

بوتين: لقد فرقت الولايات المتحدة بين روسيا وأوروبا ودفعت الطرفين إلى هذه الحرب.

بوتين: المواطنون الأوروبيون بدأوا في إدراك ما يحاك لهم.

بوتين: الاقتصادات الأوروبية الرائدة بدأت في التراجع، بدأت أوروبا تعي أن الولايات المتحدة لا تلق بالا إلى مصالح أوروبا، وتستغلها من أجل مصالحها فقط.

بوتين: لقد حرمونا وحرموا أوروبا الفرصة لإقامة علاقات طبيعية.

بوتين: الضمانة الوحيدة لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية كانت روسيا.

بوتين: روسيا منحت أوكرانيا أراضي ليس فقط بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن بما في ذلك ما حصلت عليه أوكرانيا من ستالين عقب الحرب العالمية الثانية من أجزاء بولندية، وعوض البولنديين بمنحهم أراضي ألمانية.