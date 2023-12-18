صحيفة أمريكية: صاروخ "الشهاب" الروسي يثير قلقا شديدا لدى الناتو

جعل نظام "أفانغارد" الصاروخي الروسي الفرط صوتي الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ"الشهاب" العسكريين الغربيين يقلقون بشدة.

وأعلن الصحفي ويل ستيوارت في مقال نشره في صحيفة Daily Express أن روسيا تنشر في الوقت الراهن قدرات جديدة تضم تلك الأنظمة الصاروخية الخطيرة ضمنا.

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وقال إن الصاروخ الروسي الذي وصفه بوتين بـ "الشهاب" قد يطلق من خارج الغلاف الجوي للأرض وباستطاعته تدمير عدة أهداف في أي نقطة من العالم في أقل من 30 دقيقة.

فيما أعلن الموظف في معهد الدراسات الاستراتيجية دوغلاس باري أن استخدام هذا النوع من الأسلحة سيقلّص إلى حد بعيد وقتا يمر من إطلاق رأس الصاروخ إلى إصابة الهدف، الأمر الذي يغيّر تماما موازين القوى، إذ أن العدو لن يكون لديه وقت كاف لاتخاذ قرار بتوجيه ضربة جوابية.

يذكر أن صواريخ "أفانغارد" الروسية الجديدة التي بدأ نشرها في منصات الإطلاق الثابتة لتحل محل صواريخ " توبول" القديمة تحمل رؤوسا قتالية تصل سرعتها نحو 27 ماخ (ما يعادل 30000 كيلومتر في الساعة) بعد انفصالها عن الصواريخ. وليس بمقدور أي دروع صاروخية أجنبية اعتراضها بسبب سرعتها الهائلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا