نائب أوكراني يعلن الكشف عن جهاز تنصت في منزله

أعلن نائب البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو عن اكتشاف جهاز للتنصت في منزله.

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وكتب غونتشارينكو في صفحته على "تلغرام": "فتحت الشرطة قضية جنائية حول وضع جهاز تنصت في منزلي"، مضيفا أن الحديث يدور عن مادة حول انتهاك الخصوصية.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، سابقا، بالعثور على جهاز تنصت في غرفة عمل تابعة للقائد العام الأوكراني فاليري زالوجني، الأمر الذي أكده زالوجني نفسه. من جهته صرح المتحدث باسم الدائرة العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، بأن روسيا هي التي تتحمل المسؤولية عن تنظيم التنصت على زالوجني.

المصدر: نوفوستي