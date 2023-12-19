 
مباشر

نائب أوكراني يعلن الكشف عن جهاز تنصت في منزله

أخبار العالم

نائب أوكراني يعلن الكشف عن جهاز تنصت في منزله
Sputnik
نائب البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wml9

أعلن نائب البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو عن اكتشاف جهاز للتنصت في منزله.

إقرأ المزيد
زالوجني يؤكد العثور على جهاز للتنصت في مكتبه
زالوجني يؤكد العثور على جهاز للتنصت في مكتبه

وكتب غونتشارينكو في صفحته على "تلغرام": "فتحت الشرطة قضية جنائية حول وضع جهاز تنصت في منزلي"، مضيفا أن الحديث يدور عن مادة حول انتهاك الخصوصية. 

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، سابقا، بالعثور على جهاز تنصت في غرفة عمل تابعة للقائد العام الأوكراني فاليري زالوجني، الأمر الذي أكده زالوجني نفسه. من جهته صرح المتحدث باسم الدائرة العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، بأن روسيا هي التي تتحمل المسؤولية عن تنظيم التنصت على زالوجني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية