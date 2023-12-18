زالوجني يؤكد العثور على جهاز للتنصت في مكتبه

أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني أنه تم العثور على جهاز تنصت في أحد مكاتبه.

وقال الجنرال في تعليق لوكالة "RBC-أوكرانيا": "سأقول لكم التالي: هذه هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها اليوم. بالأمس أثناء التفتيش عثروا فيها على جهاز للتنصت على المكالمات الهاتفية".

وأوضح زالوجني أن هناك عدة مكاتب يعمل فيها. تم العثور على جهاز التنصت في أحدها الذي لم يعمل فيه منذ فترة طويلة.

يوم أمس 17 ديسمبر، أفاد جهاز الأمن الأوكراني بالعثور على جهاز تنصت في إحدى غرف العمل التي يستخدمها الجنرال زالوجني. وأضافت المخابرات الأوكرانية أنه تم فتح قضية جنائية بهذا الشأن. وذكرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أنه تم العثور كذلك على أجهزة تنصت لدى مرؤوسي زالوجني.

من جانبها نقلت صحيفة "تسينزور" الأوكرانية، عن مصدر أمني، أنه تم العثور أيضا على جهاز تنصت في مكتب قسطنطين بوشويف وهو المساعد الشخصي لزالوجني.

إقرأ المزيد

وألمحت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، على خلفية الخلاف بين زالوجني وفلاديمير زيلينسكي، بوجود أثر أوكراني خلف عملية التنصت هذه.

وكانت صحيفة "Washington Post"، قد أشارت إلى أن زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأوكرانيين، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية. ونقل موقع "Strana.ua" عن مصدر في الأوساط السياسية الأوكرانية، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في بلاده، لكنه لن يعلن عنها حتى الحصول على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني.

المصدر: نوفوستي