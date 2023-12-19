 
مباشر

الكرملين: موعد ومكان اللقاء بين بوتين وأردوغان لم يتحددا بعد

أخبار العالم

الكرملين: موعد ومكان اللقاء بين بوتين وأردوغان لم يتحددا بعد
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmn9

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موعد ومكان لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لم يتحددا بعد.

إقرأ المزيد
بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية
بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع بيسكوف: "لم يتحدد بعد موعد ومكان الاجتماع بين رئيسي روسيا وتركيا، وسيتم الاتفاق على ذلك لاحقا".

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إنه يتوقع لقاء بوتين في المستقبل القريب ويأمل في مناقشة صفقة الحبوب معه.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية