الكرملين: موعد ومكان اللقاء بين بوتين وأردوغان لم يتحددا بعد

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موعد ومكان لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لم يتحددا بعد.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع بيسكوف: "لم يتحدد بعد موعد ومكان الاجتماع بين رئيسي روسيا وتركيا، وسيتم الاتفاق على ذلك لاحقا".

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق إنه يتوقع لقاء بوتين في المستقبل القريب ويأمل في مناقشة صفقة الحبوب معه.

المصدر: نوفوستي