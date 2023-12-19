السيناتور شومر: مجلس الشيوخ لم يتفق بعد على تقديم مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتو تشاك شومر، أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأن التشريع الذي يشمل تمويل المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

وقال شومر للصحفيين، يوم الثلاثاء: "رغم إحرازنا تقدما ملموسا خلال الأسبوع الأخير بشأن حماية الحدود، فإن الجميع من الطرفين متفقون على أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت".

وأشار إلى أن الوصول إلى الاتفاق "مسألة صعبة"، معبرا عن أمله في أن يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق في يناير.

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وفي وقت سابق تحدث قائدا الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ عن إحراز تقدم بشأن مشروع القانون.

يذكر أن البيت الأبيض يعتزم تمرير تشريع في الكونغرس، يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغير ذلك.

ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا، حيث تقترب المساعدات العسكرية الأمريكية من النفاد.

المصدر: نوفوستي