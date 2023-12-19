"فوربس": الجيش الأوكراني لا حول له ولا قوة أمام قنابل روسية "مرعبة"

قال الصحفي الأمريكي ديفيد آكس، في مقالة نشرتها مجلة فوربس، إن القوات الأوكرانية تبدو عاجزة تماما أمام القنابل الانزلاقية الروسية، التي تشكل خطرا كبيرا على العسكريين الأوكرانيين.

وأضافت المقالة: "بدأت القوات الجوية الروسية في تسليح قاذفاتها المقاتلة بقنابل مجنحة موجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي، عند إسقاطها من ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام، يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 25 ميلا وضرب أهداف على بعد بضع مئات من الأقدام من نقطة التصويب".

إقرأ المزيد

واستشهد في مقالته بكلمات رجل عسكري أوكراني وصف القنابل الانزلاقية بأنها "أحد أشد رعب" تواجهه القوات الأوكرانية.

ووفقا للصحفي، يسمح تنفيذ الضربات بهذه الطريقة، للطائرات الروسية بالبقاء بعيدا عن متناول "معظم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية الأوكرانية".

ويشار إلى أن الطيران الحربي الروسي، يستخدم بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة، خلال قصفه للأهداف المعادية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي