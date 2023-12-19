"بيزنس إنسايدر": رئيس مكتب زيلينسكي يرماك قد يسرق المساعدات الغربية لأوكرانيا

قد تقع المساعدات المالية الغربية لأوكرانيا بأيد غير أمينة بسبب شبكات الأوليغارشية الأوكرانية والفساد، التي يقول موقع "بيزنس إنسايدر" إن رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك أحد أقطابها.

جاء ذلك في تقرير تفصيلي للصحفي بول ستاروبين الذي شغل منصب رئيس مكتب موسكو لمجلة "بيزنس ويك" لمدة ربع قرن، ويتابع الشأن الاقتصادي الأوكراني في السنوات الأخيرة. حيث ينقل ستاروبين عن مديرة المركز الأوكراني لمكافحة الفساد داريا كالينيوك قولها بشأن يرماك: "إنه لا يجعل أوكرانيا قوية، بل يقوض الجهود العسكرية".

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ووفقا للصحفي، يخشى الأوكرانيون ورجال الأعمال الغربيون من إمكانية سرقة مساعدات الغرب التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لأوكرانيا من خلال نظام الفساد الجديد الذي أنشأه يرماك أثناء الصراع مع روسيا، حيث اكتسب السياسي الأوكراني في ظل الأحكام العرفية في البلاد سلطة أكبر من تلك التي كان يحوزها قبل بدء العمليات القتالية.

ووفقا لستاروبين، يشير مراقبون إلى أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا بسبب تصرفات رئيس مكتب زيلينسكي سيكون الوقف الكامل لمزيد من الدعم لكييف أثناء الصراع مع روسيا وما بعده.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة العظمى طوال فترة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرة التشريعية يمكن تقديمها إلى البرلمان في المستقبل القريب.

ووفقا للقانون الأوكراني، فإن الخيانة العظمى في ظل الأحكام العرفية تنص على عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.

المصدر: بيزنس إنسايدر