الخارجية الروسية تحتج لدى سفارة أستراليا على مشاركة قواتها بتدريبات في هوكايدو

قالت الخارجية الروسية، إنها أعربت عن احتجاج شديد للسفارة الأسترالية بموسكو بسبب مشاركة قوات أسترالية في مناورات في جزيرة هوكايدو بالقرب من حدود روسيا الاتحادية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "في 15 ديسمبر، تم تقديم احتجاج قوي اللهجة إلى السفارة الأسترالية في موسكو فيما يتعلق بمشاركة الوحدة العسكرية الأسترالية في المناورات الثلاثية للولايات المتحدة واليابان وأستراليا "ياما ساكورا - 85" في جزيرة هوكايدو القريبة من حدود روسيا".

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وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الالتزام المتهور من جانب حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالتحالفات العسكرية والسياسية مع واشنطن وطوكيو، "يضع كانبيرا على طريق تصعيد خطير للتوترات في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ".

المصدر: تاس