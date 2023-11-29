تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص قبالة اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" على متنها ثمانية أشخاص قبالة سواحل البلاد.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس" "تلقينا معلومات عند الساعة 14,47 (05,47 ت غ) اليوم تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".

وأضافت "أعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

ويأتي هذا الحادث بعد تحطم طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا في أغسطس الماضي ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا فيها.

وتحطمت طائرة "بوينغ إم في-22ب أوسبري" في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

المصدر: "أ ف ب"