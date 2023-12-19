زيلينسكي قلق من إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن قلقه من إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زيلينسكي: "إن انتخاب ترامب المحتمل كرئيس للولايات المتحدة سيؤثر بشكل كبير على مسار الحرب في أوكرانيا، وستتجه السياسة الأمريكية نحو الاقتصاد وستركز على المشاكل الداخلية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.

يذكر أن العديد من الجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد عارضوا مؤخرا الاستمرار في تقديم المساعدات المالية لكييف.

وأفصح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عدة مرات عن نيته ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بتمويل تشديد السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المصدر: RT