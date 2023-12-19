شويغو: روسيا تنتج أسلحة عالية التقنية أكثر من دول الناتو مجتمعة

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن روسيا، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، تنتج أسلحة عالية التقنية أكثر من دول الناتو مجتمعة.

وأضاف شويغو في اجتماع للوزارة حضره الرئيس فلاديمير بوتين: "على الرغم من العقوبات، فإننا ننتج أسلحة عالية التقنية أكثر من دول الناتو مجتمعة.

وأشار شويغو إلى أن "قوات الصواريخ الاستراتيجية أكملت إعادة تجهيزها بنظام الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد"، ونواصل تجهيزها بأنظمة "يارس".

وأكد أن الثالوث النووي الروسي يتم الحفاظ عليه حاليا عند مستوى يسمح بالردع الاستراتيجي المضمون.

وأشار الوزير إلى أن الاستعداد القتالي العالي للقوات النووية الاستراتيجية والذي يتم ضمانه من خلال مستوى غير مسبوق من حداثة الأسلحة ارتفع إلى 95%.

وقال إنه تم تسليم أربع طائرات من طراز TU-160M الاستراتيجية إلى القوات النووية للطيران الاستراتيجي.

ولفت إلى أن 4 غواصات جديدة و8 سفن حربية دخلت الخدمة في الأسطول الروسي.

وشدد على أن مؤسسات المجمع الصناعي رفعت من جداول عملها وأصبحت تعمل على مدار الساعة.

وأضاف: "زاد إنتاج الدبابات بـ 5.6 ضعف، المدرعات بـ 3.6 ضعف، مدرعات نقل الجنود 3.5 ضعف، المسيرات 16.8 ضعف، والذخائر 17.5 ضعف".

المصدر: نوفوستي، RT