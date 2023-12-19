قطر تساعد في عودة طفل روسي من أوكرانيا

قال المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل التابعة للرئاسة الروسية، إنه تم بمساعدة دولة قطر ترتيب عودة طفل روسي من أوكرانيا إلى والدته الموجودة في روسيا.

وجاء في بيان المكتب: "بفضل جهود مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية ماريا لفوفا -بيلوفا، وبمشاركة ممثلين عن دولة قطر، عاد الطفل نيكيتا الذي يحمل الجنسية الروسية من أوكرانيا إلى وطنه".

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وأشار البيان إلى أن "الطفل وصل مع شخص مرافق له، إلى مطار فنوكوفو في موسكو في الساعة 00.45 من يوم 19 ديسمبر".

ووفقا لبيان المكتب، يبلغ الطفل نيكيتا التاسعة من عمره، وهو مواطن روسي، كان يعيش سابقا مع والديه في مقاطعة ياروسلافل شمال شرق موسكو، وفي عام 2019 توفي والد الطفل، وفي نفس العام، لأسباب عائلية، قررت والدة نيكيتا أن تنقل الطفل إلى جدته (والدتها) في أوكرانيا.

وأضاف البيان: "كان الطفل (قبل عودته إلى روسيا) يعيش في منطقة فينيتسا بأوكرانيا. وأكدت الجدة استعدادها لتسليم الطفل لوالدته. ولكن بسبب الحظر المفروض على دخول المواطنين الروس إلى أراضي أوكرانيا، لم تتمكن المرأة من استعادة ابنها بمفردها".

ونوه المكتب بأن هذا هو الطفل الروسي الثاني، الذي يعود إلى وطنه بمساعدة مفوضة حقوق لدى الرئاسة الروسية.

وبحسب المكتب، تم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، بالتعاون مع الجانب الأوكراني والمنظمات الدولية، وكذلك من خلال وساطة دول ثالثة، وبمشاركة لفوفا - بيلوفا، تنفيذ عمليات إعادة 48 الأطفال (إلى 35 أسرة) إلى أسرهم في أوكرانيا أو بلدان أخرى.

وقبل أيام، شهدت السفارة القطرية في موسكو لم شمل أم أوكرانية مع طفليها في إطار وساطة تقودها الدوحة في هذا الملف.

المصدر: نوفوستي