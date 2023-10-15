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عودة 34 طفلا من مخيمات اللاجئين في سوريا إلى روسيا

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عودة 34 طفلا من مخيمات اللاجئين في سوريا إلى روسيا
Sputnik
مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا
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أفاد المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بإعادة 34 طفلا إلى روسيا من مخيمات اللاجئين في سوريا.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "بمساعدة من مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا عاد الأطفال الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا، إلى وطنهم".

وأضاف البيان أن طائرة عسكرية روسية هبطت ليلة 15 أكتوبر في مطار تشكالوفسكي في ضواحي موسكو وعلى متنها الأطفال المذكورون.

وأشار إلى أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما وولد بعضهم في الأراضي السورية.

وذكر أنه منذ عام 2018، تمت إعادة 513 طفلا من منطقة الشرق الأوسط.

وفي يوليو الماضي أعلنت لفوفا بيلوفا أنها تخطط لإعادة 200 طفل من مخيمات اللاجئين في سوريا.

المصدر: نوفوستي

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