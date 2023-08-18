المفوضية الروسية لحقوق الطفل بصدد إعادة دفعة جديدة من الأطفال الروس من سوريا

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، أن فريقا من موظفي المفوضية الروسية لحقوق الطفل سيزور سوريا لإعادة أطفال آباء روس انتسبوا لتنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

وأضافت أن موظفي المفوضية سيزورون سوريا قريبا لإعادة الأطفال الروس.

وفي يوليو الماضي أعلنت لفوفا بيلوفا أن المفوضية الروسية تخطط لإعادة 200 طفل روسي من سوريا، مشيرة إلى أن جميع الوثائق المطلوبة لذلك جاهزة.

المصدر: نوفوستي