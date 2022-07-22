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روسيا تستعيد11 طفلا من سوريا

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روسيا تستعيد11 طفلا من سوريا
Sputnik
أرشيف
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أفاد المكتب الصحفي لمفوض حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي باستعادة 11 طفلا روسيا من سوريا في الليلة الماضية.

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وجاء في بيان صد عن المكتب: "في ليلة اليوم قام موظفو هيئة مفوض حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي باستعادة 11 طفلا روسيا من سوريا على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان أن كل الأطفال متواجدون حاليا بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الفدرالية في موسكو حيث سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة وسيتلقون المساعدة النفسية، وبعد ذلك سيتم تسليمهم إلى أقربائهم.

ووفق معلومات هيئة مفوض حقوق الأطفال، تم منذ ديسمبر عام 2018 استعادة 385 طفلا روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط.

المصدر: إنترفاكس

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