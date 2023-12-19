السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات تحوم فوق كاسباروف وتيوترين لجمعهما أموالا للجيش الأوكراني

قالت الداخلية الروسية، إنها وجدت علامات جريمة في تصرفات هاري كاسباروف وإيفان تيوترين لإقامتهما مزادا لجمع الأموال للروس والبيلاروسيين الذين يقاتلون لجانب أوكرانيا ضد الجيش الروسي.

وجاء في رد الوزارة الذي نشره على قناته في تيلغرام أندريه الشيفسكيخ عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد: "نتيجة لتحقيق قامت به مديرية الشؤون الداخلية بمدينة موسكو، تبين وجود علامات جريمة بموجب المادة 284.1.2 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (توفير أو جمع الأموال أو تقديم الخدمات المالية المخصصة عن علم لضمان أنشطة منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية تم اتخاذ قرار بشأنها بالاعتراف بأنشطتها على أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية) في نشاطات هاري كاسباروف وإيفان تيوترين (رئيس منتدى روسيا الحرة). العقوبة القصوى وفق هذه المادة، السجن 5 سنوات".

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وذكرت الوزارة أنه تم إرسال المواد التي تم جمعها، إلى مديرية التحقيق بموسكو لفتح قضية جنائية وملاحقة الشخصين المذكورين.

وكان البرلماني ألشيفسكيخ، قد وجه سابقا مذكرة لوزارة الداخلية طلب فيها إجراء تحقيق في قيام منظمات أجنبية غير حكومية، ومنتدى روسيا الحرة (المعترف به على أنه غير مرغوب فيه في الاتحاد الروسي) وAction4.life، بمزاد لجمع الأموال للأنشطة غير القانونية لمواطني روسيا بيلاروس الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية.

تم إنشاء منتدى روسيا الحرة في مارس 2016( نشاطه ممنوع في روسيا) من قبل تيوترين وكاسباروف. وأدرجت وزارة العدل الروسية تيوترين في سجل العملاء الأجانب في 16 ديسمبر من العام الماضي، وكاسباروف في 20 مايو 2022.

المصدر: تاس