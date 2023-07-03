كاسباروف يستخدم منحا مالية أمريكية لضمان معيشة مريحة لنفسه

يأمل العميل الأجنبي هاري كاسباروف بالحصول على منح مالية من المنظمات غير الحكومية الأمريكية بزعم الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.

واكتشفت RT من تقرير جديد قدمه صندوق Renew Democracy Initiative إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، أن "معلم الشطرنج الكبير" استلم في عام 2021 وحده 644.6 ألف دولار لمحاربة التهديدات.

إقرأ المزيد

ووفقا للبيانات المتوفرة، تم إنفاق نصف المنح والتبرعات على العلاقات العامة (31.2 ألف دولار)، وكذلك على الرواتب والمكافآت (221.8 ألف دولار)، وعلى الرحلات الجوية ورحلات العمل (31.7 ألف دولار).

ومن المعروف أن الصندوق المذكور وقف إلى جانب النظام الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ودعا مختلف الدول لتوريد الأسلحة إلى هذا النظام، وفرض العقوبات على روسيا.

ويتم على موقع الصندوق نشر "تحليلات" تنتقد العملية العسكرية الخاصة وروسيا الاتحادية ولكنها لا تحظى بالاهتمام الكبير من الجمهور- شهريا لا يتجاوز عدد المشاهدات للموقع 41 ألف مشاهدة.

في حديث له مع RT، قال الخبير في الشؤون السياسية بافيل دانلين، إن أصحاب هذه الصناديق غالبا ما يستخدمون معظم أموال المنح والتبرعات، لضمان مستوى معيشي مألوف ومريح لأنفسهم.

ويشار إلى أن كاسباروف غادر روسيا في عام 2013.

في وقت سابق، أضافت وزارة العدل الروسية كاسباروف إلى سجل الأفراد الذين يعملون كوكيل أجنبي.

المصدر: RT