ماسك يرد بعنف على كاسباروف وينعته بالأحمق

هاجم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بطل الشطرنج الأذري غاري كاسباروف، ونعته بالأحمق، بسبب انتقاده رؤيته لتحقيق السلام في أوكرانيا.

يذكر أن ماسك شكك في أوائل أكتوبر من إمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا، ودعا جميع الأطراف إلى السلام، مقدما رؤيته لحل الأزمة والتي تمثلت في إجراء استفتاء جديد في المناطق المحررة تحت إشراف الأمم المتحدة، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، كما كانت منذ عام 1783، والتزام أوكرانيا بالحيادية في السباق بين روسيا والناتو.

While it’s true that Kasparov is almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022

وانتقد كاسباروف مبادرة ماسك قائلا: كيف لرجل ثري ينعم بالراحة في قصوره في وادي السيليكون، أن يملي على أوكرانيا كيف تعالج أزماتها، واتهمه بالحماقة الأخلاقية، والعمى الجيوسياسي.

ما دعا ماسك للرد بأنه لا يمتلك قصورا في وادي السليكون، ونعت بطل الشطرنج بالحماقة.

المصدر: نوفوستي