روسيا تطور جيلا جديدا من القوارب الهجومية المسيّرة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير قوارب عسكرية هجومية جديدة يمكن التحكم بها عن بعد.

وحول الموضوع قال مصدر مطلع في مجال الصناعات الدفاعية الروسية لوكالة تاس:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير نوع جديد من القوارب الهجومية التي يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10 كلغ، ويمكن تعديل هذه القوارب وزيادة الحمولة لتصل إلى 100 كلغ حسب متطلبات العميل، ويمكننا زيادة إنتاج هذه القوارب بسرعة كبيرة إذا تطلب الأمر، وستكون تكلفة إنتاجها أقل بكثير من تلك التي يزود بها الناتو القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار المصدر إلى أن القوارب الجديدة ستكون قادرة على قطع 20 كلم في كل مهمة، وستصنع من مواد مركبة خاصة تجعلها غير مرئية من قبل الرادارات المعادية.

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وتبعا للمصدر فإن الاختبارات الرسمية على القوارب الجديدة ستبدأ في فبراير 2024، وبناء على نتائجها سيتمكن الخبراء من تطويرها وتعديلها لتلبي الاحتياجات الحالية للجيش وسلاح البحرية الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا