شركة ألمانية تخسر 600 مليون يورو بسبب إنهاء أعمالها في روسيا

جاء في تقرير لشركة سيمنس الألمانية، أنها خسرت 600 مليون يورو بعد بيع أعمالها في روسيا ووقف أنشطتها هناك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.

وجرت الإشارة إلى أن إنهاء بزنس الشركة في الأراضي الروسية تسبب بتكبد المؤسسات التابعة لها خسائر مالية كبيرة، وخاصة Siemens Mobility المختصة في مجال إنتاج معدات السكك الحديدية.

وقال التقرير: "الإغلاق المنظم للأنشطة التجارية في روسيا العام الماضي، أدى إلى خسائر كبيرة لشركة Siemens Mobility".

في الأسبوع الماضي، ذكرت الأنباء أن شركة Siemens Mobility تقدمت بطلب للسلطات الألمانية للحصول على تعويض بسبب الخسائر في روسيا. ومثل العديد من الشركات الألمانية الأخرى، قامت شركة سيمنس بتأمين الاستثمارات في الاتحاد الروسي من خلال اللجوء إلى أداة ضمانات الاستثمار من الحكومة الفيدرالية الألمانية.

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وفي عام 2022، غادرت شركة سيمنس السوق الروسية، ورفضت الشركة الوفاء بالعقود الموقعة مع الجانب الروسي، متذرعة العقوبات.

وفي فبراير 2023، قدمت شركة السكك الحديدية الروسية طلبا لتحصيل غرامة من الشركة الألمانية، والتي قدرت بـ 29.5 مليون روبل يوميا (ما يزيد قليلا عن 6 ملايين روبل لعدم الوفاء بالعقد، وحوالي 23 مليون روبل أخرى - خسارة وقف توريد القطارات العالية السرعة من طراز سابسان لشبكة السكك الحديدية الروسية).

في عام 2018، احتفلت شركة سيمنس بالذكرى الـ 165 لعملياتها في روسيا. وعملت هذه الشركة في روسيا حتى خلال الحرب الباردة ووسعت وجودها في موسكو وخارجها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث افتتحت مقرا جديدا في العاصمة الروسية في عام 2011.

المصدر: تاس