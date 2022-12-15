"سيمنس": العقوبات الكندية ضد توربينات "السيل الشمالي" تتعلق بالتصدير ولا تشمل الصيانة

أشار ممثل شركة "سيمنس" إلى أن استئناف العقوبات الكندية ضد توربينات "السيل الشمالي" تؤثر على تصدير هذه التوربينات، ولكنها لا تمنع صيانتها.

وقال: العقوبات لا تشمل القيام بأعمال الصيانة، وإنما تصدير التوربينات.

وأشار إلى أن الحكومة الكندية عندما علقت العقوبات في السابق بناء على طلب ألمانيا، سمحت بإعادة التوربينات التي تم إصلاحها إلى روسيا، وبالتالي فهي لم تعد موجودة في كندا.

أعلنت كندا في وقت سابق أن البلاد أعادت فرض عقوبات على توربينات أنابيب تصدير الغاز الروسية "السيل الشمالي".

يذكر أن روسيا تنتج توربينات ضخ الغاز وتستخدمها في شبكات أنابيب الغاز الروسي وتلك التي تضخ الغاز إلى الصين وعدد من الدول المستوردة للغاز الروسي، إلا أن مشروع "السيل الشمالي" فرض على روسيا استخدام توربينات "سيمنس" في إطار الشراكة التي علقها الاتحاد الأوروبي بعد العقوبات.

المصدر: نوفوستي