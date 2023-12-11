شركات ألمانية تطالب حكومة بلادها بتعويضات عن خسائر استثماراتها في روسيا

ذكرت وكالة "dpa" الألمانية، أن شركات تابعة لـ"سيمينس" الألمانية، وبنك"فولكس فاغن" طالبت الحكومة الألمانية بتعويضات فيما يتعلق بالخسائر المرتبطة بالاستثمارات في روسيا.

وذكرت الوكالة أنه "بسبب الخسائر في الأعمال التجارية مع روسيا…بعد شركة وينترشال ديا، قدمت شركات أخرى مطالبات بالتعويض إلى الحكومة الألمانية.. وأكد قسم السكك الحديدية في سيمينس، وسيمينس موبيليتي، وبنك فولكس فاغن، إطلاق الإجراءات ذات الصلة..".

وقال ممثل شركة "سيمينس موبايل"، لوكالة الأنباء الألمانية إن استثمارات الشركة في روسيا الاتحادية، محمية بموجب أداة ضمان الاستثمار التابعة للحكومة الألمانية،..ولم يقدم ممثل بنك "فولكس فاغن" تفاصيل حول الطلب المقدم.

وكانت شركة "وينترشال ديا"، في وقت سابق قد قدمت طلبا تفصيليا للتعويض.

وقبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عملت ألمانيا على ضمان أمن استثمارات شركاتها في روسيا، لكن بعد بدء العملية غادر العديد من الشركات السوق الروسية، وتم إنهاء البرنامج ذي الصلة.

المصدر: نوفوستي