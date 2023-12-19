وزير الخارجية البريطاني: العالم الغربي يكتب "الفصل الرابع" من مسرحية المواجهة الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في الصيف لم يكن ناجحا للغاية، لكن سيكون هناك "فصل رابع" في الصراع بين موسكو وكييف.

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جاء ذلك وفق ما أعرب عنه كاميرون خلال مؤتمر صحفي في باريس عقب المفاوضات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا. وتابع كاميرون: "إن الأمر يشبه عرضا مسرحيا يتضمن عدة فصول. بالطبع كان الفصل الثالث صعبا في ساحة المعركة، إلا أن الفصل الرابع لا يزال بحاجة إلى الكتابة. ونحن بحاجة للتأكد من أنه مكتوب على نحو صحيح من قبل الأصدقاء والشركاء والعالم الغربي".

وأطلق كاميرون على الفصل الأول من الصراع ما أسماه "الهجوم الروسي"، والذي بحسبه "لم يكن ناجحا"، والثاني هو "استعادة كييف لجزء من أراضيها".

في الوقت نفسه، كرر كاميرون موقف المملكة المتحدة المتمثل في دعمها أوكرانيا "بقدر ما يلزم"، داعيا الغرب إلى "الثبات في دعمه لأوكرانيا".

ويقوم الجيش الأوكراني بمحاولات هجومية فاشلة منذ بداية يونيو. ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد فقدت كييف في 6 أشهر أكثر من 125 ألف شخص وأكثر من 16 ألف قطعة سلاح، فيما أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أن الهجوم لم يحقق نتائج مهمة لأوكرانيا. وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت تصريحات متكررة في الغرب، وفي كييف نفسها مفادها أن الهجوم المضاد لم يكن ناجحا "بالقدر الكافي"، وأن الوضع على الجبهة كان بمثابة "طريق مسدود" بالنسبة للجانب الأوكراني.

المصدر: تاس