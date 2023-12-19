السفير الروسي لدى سويسرا: تحيز السلطات السويسرية واضح تجاه الناتو

أكد السفير الروسي في سويسرا، سيرغي غارمونين، أن ميل السلطات السويسرية واضح تجاه الناتو.

وأشار غارمونين إلى أن "تحيز السلطات السويسرية نحو الناتو واضح، لكن التعاون مع حلف شمال الأطلسي لا يلغي الحياد السويسري رسميا".

وأضاف: "من الواضح أنه في مرحلة ما سيكون من الصعب أن تتناسب مطالب الدول الغربية من برن مع إطار القانون الدولي".

يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من وضعها المحايد، أيدت سابقا العقوبات ضد روسيا التي فيما يتعلق بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT