فينر تنتقد الوضع المحايد للروس في باريس 2024: نحن لسنا بلا مأوى أو لاجئين

انتقدت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي ومدربة المنتخب الروسي إيرينا فينير مرة أخرى الوضع المحايد الذي تفرضه اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين الروس في أولمبياد 2024.

وعلقت رئيسة اتحاد الجمباز الإيقاعي الروسي، بقولها: "علم روسيا ونشيدها ينتميان إلى البلاد، ولسنا لاجئين أو مشردين. كيف يمكن لروسيا أن تلعب ضمن فريق اللاجئين؟ أن نؤدي بلا علم ووطن، فلماذا نؤدي أصلا؟ هل من المفروض أن نزحف على ركبنا وأيدينا مرفوعة؟".

وأشارت فينير إلى أن الرياضيين الروس سيحصلون على الألقاب والسيارات والجوائز المالية حتى بدون الأولمبياد.

وفي وقت سابق، أعلنت فينير رفض ممثلي منتخب الجمباز في البلاد الأداء في البطولات الدولية بدون العلم والنشيد الوطني.

إقرأ المزيد

كما وصفت الأداء المحتمل للرياضيين الروس في أولمبياد 2024 في وضع محايد بأنه وصمة عار.

في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، سيكونون قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الأول من ديسمبر، منع اتحاد الجمباز الأوروبي، الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات، ولن يتمكن الرياضيون من المشاركة في المسابقات الأوروبية اعتبارا من 1 يناير 2024، خلافا لقرار الاتحاد الدولي للجمباز.

المصدر: "ريا نوفوستي"