مدفيديف "يشكر" الاتحاد الأوروبي على نمو الاقتصاد الروسي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يتناسب طردا مع هبوط الاقتصاد الأوروبي.

وأشار مدفيديف في تعليقه على بدء تنفيذ الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يزداد، وفي الوقت نفسه، يهبط الاقتصاد الأوروبي بثبات إلى حالة ركود".

وأوضح: "زاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثالث بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وفي الربع الثاني 7.8%".

وكتب مدفيديف بالإنجليزية على صفحته في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الاتحاد الأوروبي، شكرا لك على النمو".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، يوم أمس، على الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس