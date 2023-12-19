فولودين: العقوبات الأوروبية ضد روسيا تسببت بأول ركود في منطقة اليورو منذ الوباء
قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تسببت في حدوث أول ركود في منطقة اليورو منذ جائحة كوفيد-19.
وكتب فولودين على قناته في تيلغرام: "تتصرف الدول الأوروبية بموجب إملاءات الولايات المتحدة، مما يتسبب في ضرر لمواطنيها في المقام الأول. ومن المتوقع حدوث تراجع في اقتصاد منطقة اليورو في غضون ستة أشهر. وهذا يعني الركود - الأول منذ جائحة فيروس كورونا".
وذكر فولودين بما كتبته صحيفة نيويورك تايمز: كانت واشنطن تأمل في أن يساعد رحيل الشركات الغربية في خنق الاقتصاد الروسي، لكن القيادة الروسية حولت مقاطعة الشركات الغربية إلى نجاح لنفسها.
وتابع رئيس مجلس الدوما القول: "الشركات الغربية التي أعلنت مغادرتها بلادنا خسرت أكثر من 103 مليارات دولار. وبقيت هذه الأموال في روسيا. وبالمناسبة، في نهاية العام، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا 3.5٪".
المصدر: تاس