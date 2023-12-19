قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تسببت في حدوث أول ركود في منطقة اليورو منذ جائحة كوفيد-19.

وكتب فولودين على قناته في تيلغرام: "تتصرف الدول الأوروبية بموجب إملاءات الولايات المتحدة، مما يتسبب في ضرر لمواطنيها في المقام الأول. ومن المتوقع حدوث تراجع في اقتصاد منطقة اليورو في غضون ستة أشهر. وهذا يعني الركود - الأول منذ جائحة فيروس كورونا".

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وذكر فولودين بما كتبته صحيفة نيويورك تايمز: كانت واشنطن تأمل في أن يساعد رحيل الشركات الغربية في خنق الاقتصاد الروسي، لكن القيادة الروسية حولت مقاطعة الشركات الغربية إلى نجاح لنفسها.

وتابع رئيس مجلس الدوما القول: "الشركات الغربية التي أعلنت مغادرتها بلادنا خسرت أكثر من 103 مليارات دولار. وبقيت هذه الأموال في روسيا. وبالمناسبة، في نهاية العام، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا 3.5٪".

المصدر: تاس