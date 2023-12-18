السفير الروسي: العلاقات بين سويسرا وروسيا لم تتحسن ولا تزال تتبع خطى الاتحاد الأوروبي

صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، بأن العام 2023 انتهى دون تغييرات إيجابية في موقف برن تجاه موسكو، مؤكدا أنهم يتبعون سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا.

وأضاف: "للأسف، لم نشهد هذا العام أي تغيرات إيجابية في موقف السلطات السويسرية الرسمية" مؤكدا أنه لا يوجد أيضا سبب لتوقع تغييرات إيجابية في عام 2024.

وأوضح غارمونين أن سويسرا خارج الاتحاد الأوروبي، "ولكن لسوء الحظ، لا تزال تسير في العديد من القضايا على خطى بروكسل، وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك العقوبات غير القانونية ضد روسيا".

وقال السفير: "في الوقت نفسه، أعتقد أنه عندما يقبل الاتحاد الأوروبي عدم جدوى المواجهة مع موسكو كحقيقة، فإن سويسرا ستصبح واحدة من أوائل الدول التي تفكر في الطبيعة المعيبة لمسارها الحالي".

وأضاف: "إذا حدث هذا، سنرى ما سيكون عليه الأمر بالضبط. ستتحدث برن، وسنتصرف بناء على مصالحنا".

وتؤيد سويسرا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، رغم وضعها المحايد، العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بالعملية الخاصة في أوكرانيا.

وفي مارس 2022، وافقت الحكومة الروسية على قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ارتكبت أعمالا غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها، وتم تضمين سويسرا في هذه القائمة.

المصدر: تاس